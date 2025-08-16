Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşü Hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşü Hızlandı

16.08.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Aralık 2024'ten sonra Türkiye'den 411 bin 649 Suriyeli ülkesine geri döndü.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından, Türkiye'den toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkesine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

Geri dönüş sürecinin her adımı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülüyor. Bu süreçte kayıt işlemlerinden ulaşım planlamasına kadar her detay, insan onuruna yakışır şekilde planlanıyor. Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş işlemleri için internet üzerinden randevu alan Suriyeliler, tüm işlemlerini koordinasyon merkezinde tamamlıyor. Aileler gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş işlemlerinin ardından otobüslerle sınır kapılarına doğru yola çıkıyor. Gönüllü geri dönüş için Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı, Hatay Yayladağı Kara Hudut Kapısı, Hatay Zeytindalı Kara Hudut Kapısı, Kilis Öncüpınar Kara Hudut Kapısı, Kilis Çobanbey Kara Hudut Kapısı, Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı ve Şanlıurfa Akçakale Kara Hudut Kapısı'ndan çıkış yapılabiliyor.

SURİYELİLER DUYGULARINI ANLATTI

Öte yandan; İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde gönüllü geri dönüş işlemlerini yapan Suriyeliler, duygularını anlattı. Uzun yıllar kaldıkları Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirten Suriyeliler, kendi vatanlarına döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, Göçmenler, Politika, Türkiye, Güncel, Aralık, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşü Hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:10:25. #7.13#
SON DAKİKA: Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşü Hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.