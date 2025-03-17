Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Hızlanıyor - Son Dakika
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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Hızlanıyor

Cevdet Yılmaz, Esad'ın devrilmesiyle Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşlerinin arttığını açıkladı.

17.03.2025 12:04
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden sonra Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerinin hızlandığını belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre, 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 arasında 145 bin 639, 2017-2025 arasında ise toplam 885 bin 642 Suriyeli geri dönüş yaptı. İlk aşamada, sınır ötesi harekatlar ile oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri dönüşler yaşandı, ardından, diktatör rejimin devrilmesi ile geriye dönüşler hızlandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "göç verileri dinamik olup gün gün değişebildiğine" dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Göç verileri dinamik olup gün gün değişebilmektedir. Dün yaptığım bir konuşmada 6 Mart tarihini esas alarak geriye dönüşlerde 'genel sayının 873 bin' olduğunu ifade etmiştim. Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre; Suriyelilerden Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş Yapanların Sayısı: 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 arası: 145 bin 639,  2017-2025 arası toplam: 885 bin 642'dir.

İlk aşamada sınır ötesi harekatlar ile oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri dönüşler yaşandı. Ardından, diktatör rejimin devrilmesi ile geriye dönüşler hızlandı. Yeniden yapılanma sürecinde olan Suriye'de güvenlik şartları, temel hizmetler ve ekonomik ortam iyileştikçe bu sayıların daha hızlı artması beklenmektedir."

Kaynak: ANKA

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