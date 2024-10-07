Surlardaki vahşetin ardından Emniyet\'ten 81 ilde "incel" alarmı

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İstanbul'da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan 2 genç kızı canice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

TELEFONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim kurduğu ortaya çıktı.

"İNCEL" NE DEMEK?

İngilizcede "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekar" tamlamasının kısaltılması olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman olan ve şiddet yanlısı kişiler için kullanılıyor.

EMNİYET ALARMA GEÇTİ

Cani Semih Çelik'in hunharca işlediği cinayetlerin ardından özellikle sosyal medya platformu Discord üzerinde bu tanıma uyan kişilerden aldığı "destekleyici" ve "övücü" destek mesajları üzerine Emniyet, 81 ilde harekete geçti.

İNTERNETTE TAKİP VE İZLEME BAŞLADI

Siber devriye ekiplerinin 7/24 usulüyle internet üzerinde yürüttüğü takip ve izleme çalışmalarında "incel" akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteleri gözlem altına almaya başladığı öğrenildi.