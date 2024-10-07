Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı - Son Dakika
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Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı

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İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katlettikten sonra intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulamasında kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade eden ve "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. Discord'da da gündeme gelen görüntülerin ardından emniyetin 81 ilde "incel" gruplarını gözlem altına aldığı öğrenildi.

07.10.2024 09:18
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İstanbul'da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan 2 genç kızı canice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

TELEFONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim kurduğu ortaya çıktı.

"İNCEL" NE DEMEK?

İngilizcede "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekar" tamlamasının kısaltılması olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman olan ve şiddet yanlısı kişiler için kullanılıyor.

EMNİYET ALARMA GEÇTİ

Cani Semih Çelik'in hunharca işlediği cinayetlerin ardından özellikle sosyal medya platformu Discord üzerinde bu tanıma uyan kişilerden aldığı "destekleyici" ve "övücü" destek mesajları üzerine Emniyet, 81 ilde harekete geçti.

İNTERNETTE TAKİP VE İZLEME BAŞLADI

Siber devriye ekiplerinin 7/24 usulüyle internet üzerinde yürüttüğü takip ve izleme çalışmalarında "incel" akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteleri gözlem altına almaya başladığı öğrenildi.

Surlardaki vahşetin ardından Emniyet\'ten 81 ilde "incel" alarmı

Semih Çelik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Aykut Gülşen:
    adaleti bitirdiniz millet istediği gibi suç işleryor çünkü caydırıcı bir kanın yok.İnceli inceleseniz ne olacak. 42 8 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Bence asıl incelemeyi Ülkeyi bitiren idarecilere yapsın emniyet 1 0 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Şu 25 yılda ülkenin görmediği bir 3. Dünya savaşı onu da görürsek herşey tamam olacak 0 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    hikaye badem bıyıktan iş çılmaz 0 0 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    İnternet, Dinden ve Allah korkusundan uzaklaşma, Mafya Dizileri, Mutsuz ve çoğalan Aile Yapıları bu Tarz yaratıkların Türemesine sebeb oldu! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı - Son Dakika
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