Suruç\'ta iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.

Dikili Mahallesi'nde, yabancı uyruklu iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezine bilgi vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.