Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın da Katıldığı Suruç'taki Yürüyüşe Polis Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın da Katıldığı Suruç'taki Yürüyüşe Polis Müdahale Etti

22.01.2026 16:35  Güncelleme: 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis müdahalede bulundu. Kalabalığın önünü kesen polis, biber gazı ve basınçlı su kullanarak göstericileri dağıttı. Etkinlik, biber gazı nedeniyle sona erdi.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(ŞANLIURFA) - Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve bazı siyasi parti lideri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcinin yer aldığı yürüyüşe polis müdahale etti.

Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde protesto yürüyüşü düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, EMEP Milletvekili Sevda Karaca, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, TÖP Sözcüsü Juliana Gözen, KESK Eş Genel Başkan Ayfer Koçak, DEM Parti bölge milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının da katıldığı yürüyüş ilçe merkezinden Suriye'nin Kobani kenti sınırına yapılmak istendi.

Bir süre yürüyüş yapan kabalığın önü polis barikatıyla kesildi. DEM Parti yöneticileri ile polis yetkilileri arasında yürüyüşle ilgili bir süre müzakere yapıldı. Müzakereler sürdüğü sırada kalabalığın içerisinden bir grubun polise taş atması üzerine polis biber gazı ile müdahaleye başladı.

Grubu ablukaya alan polis, zaman zaman basınçlı su ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Biber gazından etkilenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve diğer protestocuların zor anlar yaşadıkları görüldü.

Yoğun biber gazı müdahalesinin ardından planan yürüyüş ve açıklama yapılamadan etkinlik sona erdi. İlçe merkezinin ara sokaklarında gösterici gruplarıyla polis arasında gerginlik uzun süre devam etti.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Şanlıurfa, DEM Parti, Güvenlik, Güncel, Suriye, Polis, Suruç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın da Katıldığı Suruç'taki Yürüyüşe Polis Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:05:50. #7.11#
SON DAKİKA: Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın da Katıldığı Suruç'taki Yürüyüşe Polis Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.