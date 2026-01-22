Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın da Katıldığı Suruç'taki Yürüyüşe Polis Müdahale Etti

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(ŞANLIURFA) - Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve bazı siyasi parti lideri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcinin yer aldığı yürüyüşe polis müdahale etti.

Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde protesto yürüyüşü düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, EMEP Milletvekili Sevda Karaca, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, TÖP Sözcüsü Juliana Gözen, KESK Eş Genel Başkan Ayfer Koçak, DEM Parti bölge milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının da katıldığı yürüyüş ilçe merkezinden Suriye'nin Kobani kenti sınırına yapılmak istendi.

Bir süre yürüyüş yapan kabalığın önü polis barikatıyla kesildi. DEM Parti yöneticileri ile polis yetkilileri arasında yürüyüşle ilgili bir süre müzakere yapıldı. Müzakereler sürdüğü sırada kalabalığın içerisinden bir grubun polise taş atması üzerine polis biber gazı ile müdahaleye başladı.

Grubu ablukaya alan polis, zaman zaman basınçlı su ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Biber gazından etkilenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve diğer protestocuların zor anlar yaşadıkları görüldü.

Yoğun biber gazı müdahalesinin ardından planan yürüyüş ve açıklama yapılamadan etkinlik sona erdi. İlçe merkezinin ara sokaklarında gösterici gruplarıyla polis arasında gerginlik uzun süre devam etti.