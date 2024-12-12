Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yunus Bülbül (27) idaresindeki 63 AGG 765 plakalı otomobil, Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında seyir halindeki kepçeye arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bülbül, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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