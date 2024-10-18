Suruç'taki Saldırı Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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Suruç'taki Saldırı Davasında Tahliye Kararı

Eski AK Parti Milletvekili Yıldız'ın korumalarıyla Şenyaşar ailesi arasındaki davada 4 sanık tahliye edildi.

18.10.2024 12:47
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(MALATYA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı davasında mahkeme, tutuklu  dört sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de, eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam sekiz kişi yaralandı. Saldırı sonrası yeri ve hastanede yaşanan olaylar için iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra dosyalar birleştirildi.

Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın duruşmasında her iki taraftan 4'ü tutuklu toplam 30 kişinin yargılanması devam edildi. Saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden tutuklu Fadıl Şenyaşar, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız da tutuldukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı.

Şenyaşar ailesinin avukatları hazır bulunduğu duruşmaya, olayda eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Kimlik tespiti sonrası başlayan duruşmada savcı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesini ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları da tahliye talibinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme, dört tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıkla hakkında adli kontrol olarak da ev hapsinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşma ise 21 Şubat 2025'te görülecek.

Kaynak: ANKA

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