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Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Sürücü kursu eğitmeninden güneş görmeyen noktalarda gizli buzlanma uyarısı

MARDİN - Mardin'de, sürücü kursu eğitmeni, sürücüleri güneş görmeyen noktalarda gizli buzlanmaya karşı uyardı.

Yurdun birçok bölümünde yağmur yağışlarıyla birlikte kar yağışları ve gizli buzlanma olayları yaşanıyor. bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni Metin Işıkhan, bu konuda kış lastiklerinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

İlk önce kış lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Işıkhan, araçta kullanması gereken antifriz ve cam suyu olduğunu, cam suyunun görüş mesafesini çok etkilediğini dile getirdi.

Kışın motor bakımının yapılması gerektiğini aktaran Işıkhan, şöyle konuştu:

"Motor soğutma suyu ile eksi 30'a kadar motor suyunun donmaması, koruması için ölçülmesi ondan sonra yola çıkmak gerekiyor. Güvenli sürüş için, yoğun yağışlı havalarda düşük hızda ilerlemek, ani frenlerde kaçınılması ve kör nokta dediğimiz yerlerde de hızlı girmememiz gerekiyor. Panik ve ani frenlerden kaçınmamız gerekiyor. Güneşin görmediği yerlerde gizli buzlanmalar oluyor bunun için çok dikkatli ve yavaş gitmemiz gerekiyor."

Seyir halindeyken de özellikle öndeki araçla takip mesafesinin mümkün mertebede çok uzak tutulması gerektiğini kaydeden Işıkhan, "Kaza oluyorsa ilk önce aracımızı uygun bir yere çekeriz. Başka kazaya sebep vermemek için reflektörlerimizi kullanırız. Dörtlüler açılmalı ve gelen yardım beklenmeli" dedi.