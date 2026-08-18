Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi

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Bursa'da makas attığı otomobiliyle refüje çarpan 17 yaşındaki Hasan Akın'ın hayatını kaybettiği kazanın, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen 17 yaşındaki Hasan Akın, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Feci kazada genç sürücü hayatını kaybederken, araçtaki arkadaşı ağır yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

REFÜJE ÇARPARAK SAVRULDU

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Hasan Akın idaresindeki 16 BME 612 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, büyük bir hızla refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hasan Akın ile yanındaki arkadaşı Ömer K. ağır yaralandı.

Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Hasan Akın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Ömer K.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildiğini belirledi. Görüntülerde; Hasan Akın’ın yüksek hızla makas atarak ilerlediği, ardından kontrolünü kaybederek kontrolden çıkan aracın şiddetle refüje çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Hasan Akın, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

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