Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil, Park Halindeki Araça Çarptı

Özcan KILIÇ/İSTANBUL, ESENYURT'ta seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, bir kişi hafif yaralandı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen yaya, üzerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 10.40 sıralarında, Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 LN 4181 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü O.D., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 PR 3266 otomobile çarptı. Kazada, 34 LN 4181 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken o sırada kaldırımda yürüyen yaya, kazadan kıl payı kurtuldu.
KAZA ANI KAMERADA
Otomobil sürücüsü O.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede seyir halindeki otomobil, manevra yaparak park halindeki otomobile çarpıyor. Bu sırada kaldırımda elinde poşetlerle yürüyen yaya, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden son anda kurtuluyor.
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