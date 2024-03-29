Şuşa, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 olarak seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şuşa, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 olarak seçildi

Şuşa, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 olarak seçildi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Azerbaycan'ın Şuşa şehri 2024 yılı için 'İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti' olarak belirlendi. Protokol kapsamında, bilim, kültür, spor, girişimcilik, eğitim gibi alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Şuşa'nın mücadelesi dünya gençliğine tanıtılacak.

29.03.2024 15:23  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı" protokolü imzalandı.

Bakü'de düzenlenen törende, protokole Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov ile ICYF Başkanı Taha Ayhan imza attı.

Törende konuşan Bakan Gayıbov, Azerbaycan'a ait şehrin "Gençlik Başkenti" seçilmesinden memnun olduklarını belirterek, "ICYF ile birlikte İslam dünyası gençliği için bilim, kültür, spor, girişimcilik, sosyal mühendislik, eğitim alanlarında yaşamın ve gelişimin tüm alanlarını kapsayacak 12'den fazla büyük ölçekli çevrim içi ve çevrim dışı etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle Şuşa'nın mücadelesini dünya gençliğine tanıtmayı ve Müslüman gençleri Şuşa'da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

ICYF Başkanı Ayhan da Şuşa'nın kurtuluş hikayesini gençler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, " Gazze'de yaşanan olaylara bir umut teşkil etmesini dileyerek ve özgürlüğüne kavuşan bir İslam şehri olmasını da dikkate alarak, Şuşa'yı '2024 Yılı Gençlik Başkenti' ilan ettik. 2016'da İstanbul ile başlayan gençlik başkentlerinin 10'uncusunu, özgürlüğüne kavuşan Şuşa olarak belirledik." diye konuştu.

Her yıl "Gençlik Başkenti" olarak İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerden bir şehrin seçildiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"O şehrin gençleri ile dünyanın dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiriyoruz. Çeşitli temalarla programlar düzenliyoruz. Küresel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, gençlerin gündeme katkıları konusundaki fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Bizim için uzun vadeli bir çalışma olan ve büyük emekler sarf edilen 'İslam İşbirliği Teşkilatı Şuşa Gençlik Başkenti 2024' kapsamında düzenlenecek etkinliklerin yakın zamanda dünya nüfusunun üçte birini oluşturacak olan Müslüman gençler için de önemli bir fırsat yaratacağına inanıyorum."

Dünyadaki genç nüfusu, küresel bakış açısıyla yeni bir gelecek vizyonu oluşturmak için verimli hedeflere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Ayhan, "Siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik kuruluşlarının bir araya gelerek 'daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli gençlik' politikalarını tartıştığı ve deneyimlerin paylaşıldığı değerli bir platform olmasını amaçlıyoruz. Programlarımızın, fırsat eşitsizliği, göç ve kültürlerarası diyalog gibi konularda ortak yol haritalarının belirlenmesine yönelik çabaları artıracağına inanıyoruz." dedi.

"Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı"nın, birçok farklı ulustan gence ev sahipliği yapan canlı ve çeşitli bir platform olması planlanıyor. Programda, tamamı küresel ve ulusal kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa kültürel, akademik, sosyal, sportif ve kültürlerarası diyalog olmak üzere çeşitli etkinlikler yer alacak.

ICYF'nin Kasım 2023'te yapılan Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Azerbaycan'ın Şuşa şehri 2024 için "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti" olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Gençlik, Dünya, Spor, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şuşa, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 olarak seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:43 İstanbul’da çay ocağı işleten kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı İstanbul'da çay ocağı işleten kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Şuşa, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 olarak seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement