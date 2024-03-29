Şuşa, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 olarak seçildi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı" protokolü imzalandı.
Bakü'de düzenlenen törende, protokole Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov ile ICYF Başkanı Taha Ayhan imza attı.
Törende konuşan Bakan Gayıbov, Azerbaycan'a ait şehrin "Gençlik Başkenti" seçilmesinden memnun olduklarını belirterek, "ICYF ile birlikte İslam dünyası gençliği için bilim, kültür, spor, girişimcilik, sosyal mühendislik, eğitim alanlarında yaşamın ve gelişimin tüm alanlarını kapsayacak 12'den fazla büyük ölçekli çevrim içi ve çevrim dışı etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle Şuşa'nın mücadelesini dünya gençliğine tanıtmayı ve Müslüman gençleri Şuşa'da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
ICYF Başkanı Ayhan da Şuşa'nın kurtuluş hikayesini gençler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, " Gazze'de yaşanan olaylara bir umut teşkil etmesini dileyerek ve özgürlüğüne kavuşan bir İslam şehri olmasını da dikkate alarak, Şuşa'yı '2024 Yılı Gençlik Başkenti' ilan ettik. 2016'da İstanbul ile başlayan gençlik başkentlerinin 10'uncusunu, özgürlüğüne kavuşan Şuşa olarak belirledik." diye konuştu.
Her yıl "Gençlik Başkenti" olarak İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerden bir şehrin seçildiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:
"O şehrin gençleri ile dünyanın dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiriyoruz. Çeşitli temalarla programlar düzenliyoruz. Küresel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, gençlerin gündeme katkıları konusundaki fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Bizim için uzun vadeli bir çalışma olan ve büyük emekler sarf edilen 'İslam İşbirliği Teşkilatı Şuşa Gençlik Başkenti 2024' kapsamında düzenlenecek etkinliklerin yakın zamanda dünya nüfusunun üçte birini oluşturacak olan Müslüman gençler için de önemli bir fırsat yaratacağına inanıyorum."
Dünyadaki genç nüfusu, küresel bakış açısıyla yeni bir gelecek vizyonu oluşturmak için verimli hedeflere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Ayhan, "Siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik kuruluşlarının bir araya gelerek 'daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli gençlik' politikalarını tartıştığı ve deneyimlerin paylaşıldığı değerli bir platform olmasını amaçlıyoruz. Programlarımızın, fırsat eşitsizliği, göç ve kültürlerarası diyalog gibi konularda ortak yol haritalarının belirlenmesine yönelik çabaları artıracağına inanıyoruz." dedi.
"Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı"nın, birçok farklı ulustan gence ev sahipliği yapan canlı ve çeşitli bir platform olması planlanıyor. Programda, tamamı küresel ve ulusal kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa kültürel, akademik, sosyal, sportif ve kültürlerarası diyalog olmak üzere çeşitli etkinlikler yer alacak.
ICYF'nin Kasım 2023'te yapılan Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Azerbaycan'ın Şuşa şehri 2024 için "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti" olarak belirlenmişti.
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