Susan Sarandon: Filistin desteğim nedeniyle rol tekliflerim geri çekildi - Son Dakika
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Susan Sarandon: Filistin desteğim nedeniyle rol tekliflerim geri çekildi

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ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e destek vermesi nedeniyle bazı rol tekliflerinin geri çekildiğini açıkladı. Venedik Film Festivali'nde konuşan Sarandon, ajansların kendisini işe almamaları yönünde uyarılar yaptığını ve sektörde hâlâ kendisine karşı katı görüşlerin bulunduğunu belirtti.

ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'i desteklemesi nedeniyle son zamanlardaki rol tekliflerinin geri çekildiğini belirterek, "Sinema sektöründe hala bana karşı tutumlarını yumuşatmamış siyonistler tarafından katı şekilde savunulan görüşler var." dedi.

Sarandon, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında, rol aldığı "The Echo Chamber" filminin gösteriminin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Filistin'in tarihsel önemi ve siyonizmin ABD ile bağları ve siyaseti konusundaki anlatının tamamen değiştiğine işaret eden Sarandon, "Bu, insanlar için büyük bir aydınlanma oldu, ABD'nin İsrail'e ne kadar para verdiği... Bunu kimse tam anlamıyla anlamadı." ifadelerini kullandı.

Sarandon, ABD ordusunu İsrail ordusuyla "birleştirmek" için oy verdiklerini belirterek, dolayısıyla insanların artık pek çok şeyin farkına vardığına dikkati çekti.

Yakın zamanda insanlara kendisini işe almamalarını söyleyen ajanslar yüzünden bazı rol tekliflerinin geri çekilmeye devam ettiğini belirten 79 yaşındaki Oscar ödüllü sanatçı, "uyarıları dinlemediği" için filmin yönetmeni Andrea Pallaoro'ya teşekkür etti.

"Sinema sektöründe hala bana karşı tutumlarını yumuşatmamış siyonistler tarafından katı şekilde savunulan görüşler var." diyen Sarandon, ailesini ve kendisini ait hissettiği insanları bulduğunu, artık iyi olduğunu söyledi.

Sarandon'ın çalıştığı yetenek ajansı "United Talent Agency (UTA)", 2023'te Filistin'e destek açıklaması yapan sanatçıyla yollarını ayırmıştı.

"Dead Man Walking" filmindeki rolüyle Akademi Ödülü kazanan Sarandon, "Thelma ve Louise" dahil pek çok filmde oynamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Susan Sarandon: Filistin desteğim nedeniyle rol tekliflerim geri çekildi - Son Dakika

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