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Suudi Arabistan'da düzenlenen Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da düzenlenen Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali

Suudi Arabistan'da üçüncüsü düzenlenen Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali'nde, yerel ve uluslararası topluluklar çeşitli performanslar sergiledi. Festival, uluslararası kültürel alışverişi teşvik etmeyi ve dağ performans sanatlarının zengin mirasını kutlamayı amaçlamaktadır. Çin, Japonya, İspanya, İtalya, Sudan, Ürdün, Lübnan, Fas, Irak, Yemen, Özbekistan gibi ülkelerden sanatçılar festivalde yer aldı. Suudi Arabistanlı sanatçılar da geleneksel danslarını sergiledi. Festival, Suudi Arabistan'ın ulusal kültür stratejisi çerçevesinde sahne sanatları sektörüne farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Suudi Arabistan\'da düzenlenen Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali
27.01.2024 - 21:33,
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Suudi Arabistan'da üçüncüsü düzenlenen Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali'nde, hem yerel hem de uluslararası topluluklar çarpıcı performanslar sundu.

Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Komisyonu tarafından 20-27 Ocak'ta Asir vilayetinde düzenlenen festivalde, yerel ve uluslararası 45 grubun katılımıyla 40 farklı performans sergilendi.

Festival uluslararası kültürel alışverişi teşvik etmeyi ve dağ performans sanatlarının zengin mirasını kutlamayı amaçlıyor.

Festivalde Çin, Japonya, İspanya, İtalya, Sudan, Ürdün, Lübnan, Fas, Irak, Yemen, Özbekistan gibi ülkelerden sanatçılar performans sergiledi.

Çin'den gelen sanatçılar "Uzun Davul" ve "Bronz Davul" şeklinde iki performans sergilerken, Japonya'dan gelen sanatçılar, üç farklı performans sundu.

İtalya da "Mediterraneo Performance Arts", "Old Ttarantella" ve "Ballad of SanCalogero" adlı üç farklı performansla festivale katıldı.

Sudanlı sanatçılar "Ardah", Ürdünlü sanatçılar "Dabkah", Faslı sanatçılar ise "Ahidouss", "Obidat Al-Rama" ve "Amazigh Dağları" adlı performansları sundu.

Irak ve Yemen de kültürel miraslarını yansıtan sahne performanslarıyla festivalde yer aldı.

Özbekistanlı sanatçılar "Lazgi" isimli danslarıyla festivalde ilgi odağı oldu.

Festivale ev sahipliği yapan Suudi Arabistanlı sanatçılar da geleneksel danslarını sundu.

Farklı bölgelerden gelen 20 performans grubu, "Al-Dammah", "Al-Le'ab Al-Shehri", "Al-Khatwa", "Ardah", "Msahabani", " Taif'ten Al-Majroor", "Al-Dahah", "Al-Rabsh", "Kılıç" ve "Al-Azzawi" adlı performansları sergiledi.

3. Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali

Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Komisyonu, yerel toplumu ve turistleri hem yerel hem de uluslararası düzeyde zengin dağ sahne sanatları geleneğiyle tanıştırmak amacıyla her yıl Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali'ni düzenliyor.

Bu girişim, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın 2030 yılı vizyonu çerçevesinde ulusal kültür stratejisine uygun olarak, hayati bir kültürel alan olarak sahne sanatları sektörü hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da düzenlenen Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali - Son Dakika
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