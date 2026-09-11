Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı petrol boru hattına İHA saldırısı iddiası - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı petrol boru hattına İHA saldırısı iddiası

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ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'daki stratejik Doğu-Batı petrol boru hattı sisteminin İHA'larla vurulduğunu iddia etti. Uydu görüntülerinde Medine ile Mehd ez-Zeheb arasındaki güzergahta yangın ve yoğun duman tespit edildi.

Suudi Arabistan'da bulunan bir petrol boru hattı sisteminin saldırıda hedef alındığı ileri sürüldü.

Amerikan CNN kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı sisteminin çeşitli mühimmatlarla vurulduğunu iddia etti.

İlk belirlemelere göre boru hattının yanında bulunan pompa istasyonlarının saldırıda hedef alındığını aktaran yetkililer, saldırıda Irak'tan havalandığı değerlendirilen insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını öne sürdü.

Yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğunu ve boru hattının doğrudan hasar görüp görmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirterek, oluşan hasarın ne kadar sürede onarılabileceğinin de bilinmediğini kaydetti.

Bölgeden alınan uydu görüntülerinde, pompa istasyonlarından birinde yangından kaynaklı geniş çaplı hasar görülürken, başka bir istasyonda da yoğun siyah dumanın yükseldiği küçük çaplı yangın yer aldı.

Uydu görüntüleri ve yangın tespit verilerine göre, Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattı güzergahı boyunca duman ve termal hareketlilik fark edilmişti.

Sentinel-3 uydu görüntülerinden aktarılan görsellerde, Medine ile Mehd ez-Zeheb arasındaki çölde, boru hattının genel güzergahı boyunca büyük bir siyah duman bulutu tespit edilmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi de bölgede kümelenmiş termal anomaliler kaydetmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Güvenlik, Enerji, Güncel, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı petrol boru hattına İHA saldırısı iddiası - Son Dakika

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