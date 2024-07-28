Suudi Arabistan'daki el-Fav Arkeolojik Sit Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki el-Fav Arkeolojik Sit Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi

Suudi Arabistan Kültür Bakanı Bedir bin Abdullah bin Ferhan, ülkedeki antik Kinde Krallığı'nın başkenti olan el-Fav arkeolojik sit alanının UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini açıkladı. El-Fav Arkeolojik Alanı, Vadi ed-Devasir kentinde bulunmakta ve Suudi Arabistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen 8. arkeolojik alan olmuştur.

28.07.2024 17:45
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Suudi Arabistan Kültür Bakanı Bedir bin Abdullah bin Ferhan, ülkedeki antik Kinde Krallığı'nın (Kindet'ul Muluk) başkenti olan "el-Fav" arkeolojik sit alanının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) tarafından "Dünya Mirası Listesi"ne dahil edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bakan Ferhan, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Vadi ed-Devasir kentinde bulunan el-Fav arkeolojik sit alanının UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne alındığını belirtti.

Ferhan, ülkesinin Hindistan'da düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin 46. oturumu toplantılarına katıldığını belirterek, "Suudi Arabistan, El-Fav Arkeolojik Sit Alanının, insanlık mirası açısından olağanüstü küresel değere sahip bir kültürel alan olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydetmeyi başardı." dedi.

El-Fav'ın ile birlikte, Suudi Arabistan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 8 arkeolojik alan kaydolmuş oldu.

El-Fav Arkeolojik Alanı, Vadi ed-Devasir kentinde, 50 kilometrekarelik bir alana yayılmakta ve 275 kilometrekarelik bir koruma alanıyla çevrili olup, Rubülhali Çölü ile El-Fav adı verilen dar bir koridor oluşturan Tuveyk Sıradağlarının kesiştiği noktada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'daki el-Fav Arkeolojik Sit Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'daki el-Fav Arkeolojik Sit Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi - Son Dakika
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