Suudi Arabistan'dan Lübnan'a 10. Yardım Uçağı

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Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardım taşıyan 10. kargo uçağını gönderdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, İsrail saldırıları nedeniyle zor bir dönemden geçen Lübnan'a insani yardımların ulaştırılması için oluşturulan hava köprüsüne işaret edildi.

Bu bağlamda insani yardım taşıyan 10. kargo uçağının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndan kalkış yaptığı aktarıldı.

Söz konusu yardımların gıda ve tıbbi malzemelerden oluştuğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.