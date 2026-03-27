Suudi Arabistan'dan Lübnan Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'dan Lübnan Uyarısı

27.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarını derhal ayrılmaları konusunda tekrar uyardı.

Suudi Arabistan, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına, "güncel gelişmeler" sebebiyle Lübnan topraklarını derhal terk etmeleri çağrısını tekrarladı.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına "Lübnan'a yönelik seyahat yasağı" kararına uyarak bölgeden derhal ayrılmaları istendi.

Ülkede yaşanan "güncel gelişmelerin etkisi" sebebiyle bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir acil durumun yaşanması halinde büyükelçilikle iletişime geçilmesi gerekliliği" vurgulandı.

Suudi Arabistan, bölgedeki güvenlik durumu sebebiyle vatandaşlarına daha önce de Lübnan'a seyahat etmeme ve bu ülkeden ayrılma uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:27:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.