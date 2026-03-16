Suudi Arabistan'dan Yeni Güvenlik Hizmeti

16.03.2026 01:43
Suudi Arabistan, Tawakkalna uygulamasıyla şüpheli hava gözlemlerinin bildirilmesini sağladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bölgedeki tırmanan gerilim ve ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların 16. gününde, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının bildirilmesine yönelik elektronik bir hizmet başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün itibarıyla "şüpheli hava gözlemlerinin" resmi elektronik uygulama Tawakkalna üzerinden bildirilebilmesini sağlayan yeni bir hizmetin kullanıma sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, hizmet sayesinde Suudi Arabistan'daki vatandaşlar ve ülkede yaşayanların, "İHA veya füze gibi şüpheli hava gözlemlerini" kısa sürede yetkililere iletebileceği, bunun da ülkenin korunması ve milli imkanların savunulması için hızlı müdahaleye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, söz konusu hizmetin vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve savunma sistemi arasındaki gerçek ortaklığı güçlendirdiğini belirterek, bunun vatan savunmasındaki önemli rollerinin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Maliki, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye yönelik olası hava saldırılarını püskürtmeye yetecek gelişmiş kapasiteye sahip olduğunu, ancak bu hizmetin vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara ülkeyi tehdit eden unsurları bildirme imkanı sunduğunu söyledi.

Yeni hizmetin, ileri teknolojilerin vatandaşlar ve ülkede yaşayanların tehditleri tespit sürecine dahil edilmesi açısından nitelikli bir adım olduğu vurgulandı.

Öte yandan Savunma Bakanı Halid bin Selman da bakanlığın açıklamasını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden paylaşarak vatandaşların ülke savunmasında temel ortaklar olduğunu ifade etti.

Bin Selman, halkı, füze veya İHA gözlemlerini Tawakkalna uygulaması üzerinden bildirmeye çağırarak, bunun hızlı müdahaleyi kolaylaştıracağını ve ulusal güvenliği güçlendireceğini belirtti.

Suudi Arabistan, bölgedeki gerilimin başlamasından bu yana en az 25 füze ve 290 İHA saldırısına maruz kaldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
