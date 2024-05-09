Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Filistin Başbakanı ile Gazze ve Refah'taki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Filistin Başbakanı ile Gazze ve Refah'taki gelişmeleri değerlendirdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Filistin Başbakanı ile Gazze ve Refah\'taki gelişmeleri değerlendirdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Gazze ve Refah'taki gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede, yeni Filistin hükümetinin öncelikleri ve çalışma programı, Gazze ve Refah başta olmak üzere Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı. Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasının ardından gerçekleşen görüşme, İsrail'in Refah'ta saldırılara devam kararı almasının ardından gerçekleşti.

09.05.2024 19:45
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Gazze ve Refah'taki gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan ile Mustafa, başkent Riyad'daki Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, yeni Filistin hükümetinin öncelikleri ve çalışma programının yanı sıra Gazze ve Refah başta olmak üzere Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı.

Söz konusu görüşme, Hamas'ın, 6 Mayıs'ta ateşkes önerilerini onayladığını duyurmasının ardından gerçekleşti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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