Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Gazze'deki Şiddeti ve Kan Dökülmesini Hatırlattı - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Gazze'deki Şiddeti ve Kan Dökülmesini Hatırlattı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'nde devam eden şiddet eylemlerinin ve dökülen kanların kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlattığını söyledi. Bin Ferhan, İngiltere'deki bir forumda yaptığı konuşmada, egemenliği tanınmış, yaşayabilir bir Filistin devleti kurmanın acil ihtiyacını vurguladı ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması için baskı çağrısını yineledi.

10.07.2024 03:35
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Gazze Şeridi'nde dökülen kanların ve devam eden şiddet eylemlerinin, kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlattığını" söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, İngiltere'nin Cambridge kentinde düzenlenen 14. Körfez Araştırma Forumu'na "video konferans" aracılığıyla katıldı.

Bin Ferhan, forumda yaptığı konuşmada, "Gazze'de devam eden şiddet ve dökülen kan, çatışmanın ağır insani kayıplara neden olduğunu ve kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor." dedi.

Bin Ferhan konuşmasında ayrıca "egemenliği tanınmış, yaşayabilir bir Filistin devleti kurmanın acil ihtiyacını" vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, ülkesinin, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması için baskı çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamaya göre, Bin Ferhan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumla ilgili gelişmeleri ele aldı. İki bakan, "bölgedeki gerilimin azaltılmasının önemini" dile getirdi.

Bakanlar, "ikili ilişkilerin ve iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi" konusunu da görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Gazze'deki Şiddeti ve Kan Dökülmesini Hatırlattı - Son Dakika

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