Suudi Bakan: İsrail'in Yardım Engeli Savaş Suçu - Son Dakika
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Suudi Bakan: İsrail'in Yardım Engeli Savaş Suçu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam etmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi. Bin Ferhan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

10.09.2024 22:16
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam etmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Bin Ferhan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Mısırlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Bin Ferhan, "İsrail tarafının insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engellemeye devam etmesi savaş suçudur ve insani bir felakettir." dedi.

Gazze'de ateşkesin gecikmesi, uluslararası güvenlik sistemindeki çöküşün kanıtı

Bin Ferhan, Gazze'de ateşkesin gecikmesinin aslında uluslararası güvenlik sisteminin çöküşünün kanıtı olduğunu ifade etti.

Uluslararası güvenlik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, İsrail'in ateşkesi reddeden tutumunu eleştirdi.

Bin Ferhan, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına dair uluslararası hukukun uygulanmadığına dikkati çekerek, "İmkansızı istemiyoruz, sadece uluslararası hukukun uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki krize de değinen Bin Ferhan, bu ülkedeki krizin çözümü için Suudi Arabistan ile Mısır arasında bir koordinasyon olduğunu ifade etti.

Sudan'da durumun kötüleştiğini belirten Bin Ferhan, Sudanlı tarafların mutabakatıyla sağlanacak çözüm için bölgesel çabalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Gazze'de ivedilikle ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Abdulati, İsrail'in ihlallerine karşı Lübnan halkına tam destek verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Bakan: İsrail'in Yardım Engeli Savaş Suçu - Son Dakika

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