Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ve İsrail Açıklaması Gerçeği Yansıtmıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ve İsrail Açıklaması Gerçeği Yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi.' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi.' iddialarına ilişkin, yapılan incelemeler sonucunda böyle bir açıklamanın olmadığı ve Suudi Arabistan resmi kaynaklarından edinilen bilgiye göre de böyle bir açıklamanın olmadığı belirlenmiştir.

29.07.2024 17:23
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un ülke medyası veya uluslararası basına yansıyan iddia edildiği gibi bir açıklamasının olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca Suudi Arabistan resmi kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Faysal bin Ferhan'ın böyle bir açıklaması olmamıştır."

Kaynak: AA

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