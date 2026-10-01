Suudi Arabistan, Flydubai'de pilotun yardımcı pilotun saldırısına uğradığını açıkladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Flydubai'de pilotun yardımcı pilotun saldırısına uğradığını açıkladı

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Tebük'e acil iniş yapan Flydubai uçağında yaralanan pilot ve yardımcı pilotun tedavi sonrası Abu Dabi'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldığını açıkladı. İlk soruşturmalar pilotun yardımcı pilotun saldırısına uğradığını ortaya koydu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkeye acil iniş yapmak zorunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Flydubai uçağında yaralanan pilot ve yardımcısının tedavilerinin ardından güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gittiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Dubai-Tel Aviv seferi sırasında Tebük'teki Prens Sultan bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan uçakla ilgili soruşturmaya dikkat çekildi.

Uçağın 174 yolcu ve 8 kişilik mürettebatıyla saat 09.45'te güvenli bir şekilde iniş yaptığı hatırlatılan açıklamada, tüm yolcuların yedek bir Flydubai uçağıyla yolculuklarına devam ettiği, mürettebatın ise başka bir Flydubai uçuşuyla Dubai'ye döndüğü kaydedildi.

Pilot ve yardımcı pilotun da sağlık durumlarının değerlendirilmesi sonucunda tedavi için hastaneye kaldırıldıklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan'taki ilgili makamlar tarafından, kardeş ülke BAE'den bir güvenlik ekibinin de katılımıyla yürütülen ilk soruşturmalar, pilotun yardımcı pilot tarafından saldırıya uğradığını ve her ikisinin de çeşitli yaralanmalara maruz kaldığını ortaya koydu."

Açıklamada, pilot ve yardımcı pilotun tedavilerinin ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde bu sabah Abu Dabi'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldıkları belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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