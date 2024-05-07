Suudi Arabistan, Gazze'ye yardım götüren kafileye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Gazze'ye yardım götüren kafileye yapılan saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan, Gazze\'ye yardım götüren kafileye yapılan saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan, Ürdün'den Gazze'ye insani yardım götüren kafileye yapılan saldırıyı kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumdan yardım kafilelerinin güvenliğinin sağlanmasını istedi ve İsrail'in insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellediğini belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumdan İsrail'in hesap vermesi için adımlar atılmasını talep etti.

07.05.2024 22:39
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Suudi Arabistan, Ürdün'den Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım kafilesinin yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, Gazze Şeridi'ne gidecek yardım kafilelerinin geçişlerinin güvence altına alınması istedi.

"Suudi Arabistan, İsrailli yerleşimcilerin Ürdün'den Gazze'ye insani yardım taşıyan kafileye saldırı düzenlemelerini kınamaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu olayların tekrar edilmesinin İsrail işgal güçlerinin sorumluluğunu yerine getirmekteki başarısızlığını ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmaması konusunda sistematik bir engelleme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan uluslararası hukuku ve insancıl hukuku ihlal eden İsrail işgalinin hesaba çekilmesi yönünde tüm icraatları yerine getirmelerinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca, uluslararası toplumdan insani yardım kafilelerinin geçişini güvence altına almak konusunda sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

Gazze Şeridi'ne gönderilen Ürdün yardım tırları ikinci kez yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı.

Ürdün, 1 Mayıs'ta Yahudi yerleşimcilerin, Gazze'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim ve kuzeyindeki Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yerleşimcilerin, yardım tırlarına çıkarak insani yardım malzemelerine zarar verdiği görülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Gazze'ye yardım götüren kafileye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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