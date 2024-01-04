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Suudi Arabistan, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıları reddettiğini ve İran'a taziye mesajı gönderdiğini açıkladı. Saldırılarda 95 kişi hayatını kaybetmiş ve 211 kişi yaralanmıştı. Patlamaların terör saldırısı olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan, İran\'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı
04.01.2024 - 00:57,
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Hamas, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'da sivilleri hedef alan terör saldırılarının kınandığı vurgulandı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı verilen açıklamada, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "İran'da güvenliği ve istikrarı sarsan saldırının, İsrail'in planlarına hizmet ettiği" ifade edildi.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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