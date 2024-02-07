Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti\'nin tanınmasını ve İsrail\'in Gazze\'den çekilmesini şart koşuyor

Suudi Arabistan, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti tanınmadan ve İsrail güçleri Gazze'den çekilmeden, İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağı yönündeki sabit tutumunu" yineledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ile ABD arasında İsrail ile normalleşme meselesine yönelik devam eden görüşmeler hakkında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin açıklamalarına yanıt verildi.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Filistin meselesi ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi gerekliliği hususunda Suudi Arabistan'ın tutumunun sabit olduğunu ve kararlılığını sürdürdüğünü teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kirby'nin açıklamalarına cevaben şu ifadelere yer verildi:
"Suudi Arabistan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmadığı, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının durdurulmadığı ve İsrail işgal güçlerinin tümünün Gazze Şeridi'nden çekilmediği sürece İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkinin olmayacağı yönündeki sabit tutumunu ABD yönetimine bildirdi."
Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin henüz Filistin'i tanımayan daimi üyeleri olmak üzere uluslararası topluma seslenilen açıklamada, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve herkes için kapsamlı ve adil bir barışın gerçekleşmesi için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin tanınmasının hızlandırılması çağrısında bulunuldu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve İsrail'in normalleşme görüşmelerine devam etmeye istekli olduğu yönünde "olumlu geri bildirimler" aldıklarını savunmuştu.
İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde olumlu bir şekilde ilerlese de Filistin davası, taraflar arasındaki "başlıca anlaşmazlık" olarak öne çıkıyordu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından arka planda kalan sürece ilişkin Suudi Arabistan, birçok kez İsrail ile normalleşmenin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini belirtmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 18 Ocak'ta, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini ifade etmişti.
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