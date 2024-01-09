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Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeyi Filistin devletinin kurulmasına bağlıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeyi Filistin devletinin kurulmasına bağlıyor

Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Halid bin Bandar, Gazze'deki durumun çözülmesinin ardından İsrail ile normalleşmeyi düşündüklerini ancak herhangi bir anlaşmanın Filistin devletinin kurulmasını sağlaması gerektiğini söyledi. Bin Bandar, Gazze'deki duruma ve Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilere dair konuştu. Bin Bandar, 7 Ekim 2023'te başlayan olayların ardından ABD'nin arabuluculuğundaki Suudi Arabistan-İsrail görüşmelerinin durdurulduğunu ancak o dönemde iki ülke arasında anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'ın hala İsrail'le ilişki kurabileceğine inandığını kaydeden Bin Bandar, ancak bu durumun Filistin halkı pahasına olmayacağını belirtti.

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeyi Filistin devletinin kurulmasına bağlıyor
09.01.2024 - 23:57,
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Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Halid bin Bandar, ülkesinin Gazze'deki durumun çözülmesinin ardından İsrail ile normalleşmeyi düşündüğünü ancak herhangi bir anlaşmanın Filistin devletinin kurulmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Bin Bandar, BBC'nin Today programında Gazze'deki duruma ve Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilere dair konuştu.

Bin Bandar, 7 Ekim 2023'te başlayan olayların ardından ABD'nin arabuluculuğundaki Suudi Arabistan-İsrail görüşmelerinin durdurulduğunu ancak o dönemde iki ülke arasında anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu ifade etti.

Gazze'deki çok kötü duruma rağmen Suudi Arabistan'ın hala İsrail'le ilişki kurabileceğine inandığını kaydeden Bin Bandar, "Ancak bu, Filistin halkı pahasına olmayacak." dedi.

Büyükelçi, uluslararası toplumun yeterli derecede mücadele etmemesi nedeniyle Gazze konusunun "insanlığın başarısızlığı" olarak görülmesine ilişkin uyarıda bulunarak, İngiltere'nin de pozisyonunu yumuşattığını ve İsrail'e de herkese nasıl davranıyorlarsa öyle davranmalarını istediklerini söyledi.

Bin Bandar, İsrail'e yönelik bazı konuların görmezden gelinmesine ilişkin, "Asıl sorun bu çünkü barışı görmezden gelmenize neden oluyor." dedi.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında "anlaşma" yakındı

Ülkesinin bir anlaşma sağlanmasını istediğini aktaran Bin Bandar, "(Bir anlaşma) yakındı, bu sorgulanamaz. Bizim için nihai son nokta kesinlikle bağımsız bir Filistin devletinden başkasını içermiyor. Dolayısıyla 7 Ekim'den sonra hala normalleşmeye inanıyor olsak da bu Filistin halkı pahasına olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bin Bandar, normalleşmeye ve bu nedenle bir Filistin devletine de yakın olduklarını kaydederek "(Normalleşme) Biri, diğeri (Filistin devleti) olmadan gerçekleşmeyecek. Ardışık olması, sürecin nasıl yönetileceği, bunlar görüşülüyordu." dedi.

Programda Suudi Arabistan'ın, İsrail, ABD, İngiltere ve birçok Batı ülkesi tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Hamas'ı Filistin devletinin geleceği olarak görüp görmediğine ilişkin soruya Bin Bandar, "Bu çokça düşünülmesi gereken bir konu. İnanç ve umut olduğu sürece her zaman değişim için fırsat vardır. Ancak bir kriz olduğunda ilk fark etmeniz gereken şey iki tarafın da kaybettiğidir." şeklinde yanıt verdi.

Bin Bandar, bugün İsrail hükümetindeki sorunun, uzlaşıya ulaşılmasını sağlamayacak aşırı ve mutlak perspektif olduğuna işaret ederek, bu nedenle de krizin sonlanmadığını söyledi.

Savaş nedeniyle bir radikalleşme riski olduğu konusunda uyarıda bulunan Bin Bandar, bu savaşın sadece binlerce sivilin ölümüne neden olmadığını Gazze'de büyük bir yıkıma ve insani krize sebebiyet verdiğini ifade etti.

"Gazze'de sayılar içler acısı"

Bin Bandar, 3 ayı aşkın süredir devam eden bu "eşi görülmemiş şiddeti" hayatında görmediğini vurgulayarak, "Sayılar içler acısı, kesinlikle içler acısı." dedi.

Bunun Filistin halkında yalnızca ümit kaybına neden olmayacağına ve dünyadaki hoşnutsuz insanları da etkileyeceğine işaret eden Bin Bandar, "Hepsi olanlarda insanlığın başarısızlığını görüyor çünkü hiç kimse bunu durdurmak için bir şey yapmıyor. Çabalar var ama yeterli değil." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına "normalleşmenin" de gündeme geldiğini söylemişti.

Blinken, "Burada (Suudi Arabistan) bunun için açık bir istek var ancak Gazze'deki krizin bitmesi ve Filistin devleti için de uygulanabilir bir yol belirlenmesi açık bir şekilde gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeyi Filistin devletinin kurulmasına bağlıyor - Son Dakika


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