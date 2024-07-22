Suudi Arabistan, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıları endişeyle izliyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıları endişeyle izliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Yemen'in Hudeyde liman kentine düzenlediği saldırıların ardından artan askeri gerginliği büyük endişeyle izlediklerini belirtti. Bakanlık, tüm taraflara itidal çağrısı yaparak bölgeyi savaşın tehlikelerinden uzak tutma çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin Hudeyde'ye yönelik saldırılarla hiçbir ilişkisi olmadığını ve hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

22.07.2024 13:35
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RİYAD, 22 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Yemen'in Kızıldeniz'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırıların ardından Yemen'de artan askeri gerginliğe ilişkin gelişmeleri büyük endişeyle izlediklerini belirtti.

Bakanlık, Pazar günü yaptığı açıklamada Cumartesi günkü saldırıların bölgede var olan gerilimi artırdığını ve Gazze'de savaşı sonlandırmaya yönelik devam eden çabaları durdurduğunu kaydederek tüm taraflara en üst seviyede itidalle hareket etme ve bölgeyi ve halkını savaşın tehlikelerinden uzak tutma çağrısı yaptı.

Açıklamada uluslararası topluma ve aktif ve nüfuzlu taraflara, bölgesel çatışmaları sona erdirmeye yönelik sorumluluklarını yerine getirme çağrısı da yapıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Pazar günü yaptığı açıklamada ülkesinin Hudeyde'nin hedef alınmasıyla herhangi bir ilişkisi ya da dahlinin olmadığını ve hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırılarında 6 kişinin öldüğünü ve 83 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, İsrail saldırılarının ardından misilleme saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıları endişeyle izliyor - Son Dakika

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