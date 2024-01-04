Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Gazze halkının yerinden edilmesini kınadı

Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Gazze halkının yerinden edilmesi yönündeki açıklamalarını kınayarak, İsrail'in hesap vermesi için uluslararası toplumun çabalarının önemine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, "Gazze halkının yerinden edilmesi, Gazze'nin yeniden işgal edilerek (Yahudi) yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısında bulunan İsrail işgal hükümetindeki iki bakanın aşırılık yanlısı açıklamalarını kınadığı ve açıkça reddettiği" vurgulandı.

İsrail'den hesap sorulması adına Suudi Arabistan'ın "uluslararası hesap verilebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi için uluslararası toplumun ortak çabalarının önemine vurgu yaptığı" kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin açıklamaları ve eylemleriyle, uluslararası meşruiyet kararları ve uluslararası insancıl hukukun ihlalinde ileri gittiği" belirtildi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, söz konusu açıklamaları, "gerçekleşmeyecek bir hayal" olarak niteleyerek, uluslararası topluma müdahale çağrısı yapmıştı.

İsrailli aşırı sağcı bakanların açıklamaları, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından reddedilmişti.