Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Kızıldeniz'deki ticaret sorunları ele alınmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Kızıldeniz'deki ticaret sorunları ele alınmalı

Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Kızıldeniz\'deki ticaret sorunları ele alınmalı

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Kızıldeniz'deki uluslararası ticaretle ilgili sorunların ele alınmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Cedan, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin gemi geçişleri ve deniz sevkiyatını etkilediğini vurguladı. Suudi Arabistan'ın gelir kaynaklarını çeşitlendirdiğini söyleyen Cedan, ülkenin petrol dışı kaynaklardan elde ettiği gelirlerin yüzde 37 olduğunu ifade etti. Kızıldeniz'deki sorunlar, Husilerin İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyması ve saldırıları sonucunda birçok gemicilik şirketinin seferlerini durdurma kararı almasıyla ortaya çıkmıştır.

14.05.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Kızıldeniz'deki uluslararası ticaretle ilgili sorunların ele alınmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cedan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'de aylardır devam eden gerilimin uluslararası ticareti etkilediğini belirtti.

Gemilerin Kızıldeniz'den geçişi ve deniz sevkiyatında sorunlar olduğunu dile getiren Cedan, "Bunlar da ele alınması gereken kriz ve sorunlardır." dedi.

Suudi Arabistan'ın gelir kaynaklarını çeşitlendirdiğini söyleyen Cedan, ülkesinin halihazırda gelirlerinin yüzde 37'sini petrol dışı kaynaklardan sağladığını ifade etti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, İsrail, Katar, Denizcilik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Kızıldeniz'deki ticaret sorunları ele alınmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Kızıldeniz'deki ticaret sorunları ele alınmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement