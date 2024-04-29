Suudi Arabistan, Sudan'daki askeri gerilimden endişe duyuyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Sudan'daki askeri gerilimden endişe duyuyor

Suudi Arabistan, Sudan\'daki askeri gerilimden endişe duyuyor

Suudi Arabistan, Sudan'ın Darfur vilayetinde yaşanan askeri gerilimin tırmanmasından duyduğu kaygıyı dile getirerek, taraflara, 'Düşmanlıkları Durdurma Projesi' adını verdiği anlaşmayı hızlandırmaları çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki tarafların Cidde görüşmelerinin çıktılarına bağlı kalması ve siyasi diyalog üzerinden krizin çözülmesi için çağrıda bulundu. Sudan'daki savaşın sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve insani yardıma muhtaç durumda.

29.04.2024 00:15
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Suudi Arabistan, Sudan'ın Darfur vilayetinde yaşanan askeri gerilimin tırmanmasından duyduğu kaygıyı dile getirerek, taraflara, "Düşmanlıkları Durdurma Projesi" adını verdiği anlaşmayı hızlandırmaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'ın batısındaki Darfur'un kuzeyinde yer alan el-Faşir bölgesinde yaşanan askeri gerginlikten endişe duyduğunu belirtti.

Açıklamada, Sudan'daki tarafların, Cidde kentinde 11 Mayıs 2023'te yaptığı müzakereler hatırlatılarak, siyasi diyalog üzerinden krizin çözülmesi ve düşmanlıkların durması için Cidde görüşmelerinin çıktılarına bağlı kalınması çağrısı yenilendi.

Cidde'deki görüşmelerin sonucunda, sivillerin korunmasına bağlı kalınacağına dair, savaşan taraflar arasında ilk anlaşma sağlanmıştı. Cidde süreci, birçok kez ateşkes ilanında başarılı olsa da, anlaşmayı delen tutum ve davranışlarla karşılıklı ithamlar sonucu Aralık 2023'te müzakereler askıya alınmak zorunda kalmıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Sudan'daki askeri gerilimden endişe duyuyor - Son Dakika

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