Suudi Arabistan ve ABD, Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu önerinin ayrıntılarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü.

Bakanlar, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması, yürütülen müzakereler çerçevesinde bir esir takası anlaşması üzerinde anlaşmaya varılması çabalarını" değerlendirdi.

Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, "Gazze'de acil ateşkes sağlanması, İsrail güçlerinin tamamen geri çekilmesi, İsrail'in geriliminden etkilenen sivillere acil insani yardım sağlanması ve İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesini amaçlayan tüm çabalara desteğini" ifade etti.

Bin Ferhan, "kalıcı ateşkes sağlayan ve Gazze'deki Filistin halkının acılarına son veren her önerinin ciddiyetle ele alınmasının gerekliliğini" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes önerisinin ayrıntılarına değindi.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan, hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.