Suudi Arabistan ve ABD, Gazze Şeridi ve Refah kentindeki durumu görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Refah kentindeki durumu görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre iki Bakan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.

Bin Ferhan ve Blinken, KİK dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ortak toplantısının oturum arasında yaptıkları görüşmede, "ikili ilişkileri ve çeşitli alanlarda ortak iş birliğini geliştirmenin yollarını" ele aldı.

İki Bakan, "acil insani yardım girişini sağlamak için her türlü çabayı göstermenin yanı sıra Gazze Şeridi ve Refah kentinin durumundaki gelişmeleri ve acil ateşkesin önemini de" görüştü.