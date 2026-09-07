Suudi Arabistan ve Almanya, Hürmüz'de normal seyir çağrısı yapıp stratejik diyalog başlattı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Almanya, Hürmüz'de normal seyir çağrısı yapıp stratejik diyalog başlattı

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Suudi Arabistan ve Almanya, uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesi çağrısında bulundu. Berlin'de bir araya gelen iki ülkenin dışişleri bakanları, ilişkileri geliştirmek amacıyla stratejik diyalog kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan ve Almanya, uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesi çağrısında bulundu ve iki ülke arasında "stratejik diyalog" başlatılmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, taraflar uluslararası deniz yollarının emniyeti ile seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret akışının sürdürülmesi açısından gerekliliğine dikkat çekildi.

Ziyaret kapsamında iki bakan, Suudi Arabistan ve Almanya arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek, istişare ve koordinasyonu artırmak amacıyla dışişleri bakanları düzeyinde "Stratejik Diyalog Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Almanya, Hürmüz'de normal seyir çağrısı yapıp stratejik diyalog başlattı - Son Dakika

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