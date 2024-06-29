Suudi Arabistan ve Arap Birliği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı

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Suudi Arabistan, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamasını kınamakta ve İsrail'in devam eden uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlallerini kati olarak reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının tamamen yokluğunda, İsrail işgal yetkililerinin yasa dışı yerleşimleri genişletmeyi sürdürmesinin vahim sonuçları" olacağı hususunda uyarıda bulunuldu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı.

Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararını, "Oslo Anlaşmalarına karşı tam ve nihai bir darbe, tüm durumun sıfır noktasından önceki duruma dönüşü ve pervasız işgal mantığının pekiştirilmesi" olarak değerlendirdi.

Uluslararası topluma İsrail hükümetini "barışla ilgilenmeyen, B bölgesi dahil Filistin yönetimine dair her emareyi ortadan kaldırmaya çalışan ırkçı bir hükümet olarak görme" çağrısı yapan Ebu Gayt, söz konusu kararın Batı Şeria'daki durumu daha da alevlendireceğini, durumu Oslo Anlaşmaları öncesine döndüreceğini ve Filistinlileri ancak apartheid olarak tanımlanabilecek doğrudan bir işgal rejimi altına sokmaya çalıştığını" vurguladı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.