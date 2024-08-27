Suudi Arabistan ve BAE, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve BAE, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı. Suudi Arabistan ve BAE Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı ve uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

27.08.2024 05:16
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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönünde sarf ettiği sözlerine tepki gösterildi.

İsrail'in Mecsid-i Aksa'yla ilgili tahrik edici radikal çağrıları reddettikleri vurgulanan açıklamada, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosuna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.

Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketin son bulması için uluslararası topluma sorumlulukları gereği harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden İsrailli yetkililerden de hesap sorulması için ciddi mekanizmaların kurulması talebinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in Aksa'yla ilgili sözleri şiddetle kınandı.

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması ve kışkırtıcı ihlallerin son bulması çağrısında bulunuldu.

Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia ederek, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruyu "Evet" diye yanıtlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve BAE, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı - Son Dakika

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