Suudi Arabistan ve Fransa Filistin Konferansını Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Fransız mevkidaşı Jean- Noel Barrot, ikili ilişkileri, Filistin- İsrail meselesi ile haziran ayında Filistin için düzenlenecek ortak uluslararası konferansın hazırlıklarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın, X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Fransız Bakan Barrot, Orta Doğu turu kapsamında BAE'den sonra geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile bir araya geldi.

İki bakan görüşmede, Filistin-İsrail meselesine dair son gelişmeleri ve özellikle Gazze'deki mevcut durumu değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Haziran 2025'te yapılması planlanan ve Suudi Arabistan ile Fransa'nın ortak başkanlığında Filistin için düzenlenecek uluslararası konferansın detayları da görüşüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 Nisan'da Mısır'a yaptığı ziyarette konferansı duyurmuş ve Suudi Arabistan ile birlikte başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Macron, 10 Nisan'da Fransız "France 5" kanalına verdiği röportajda ülkesinin önümüzdeki birkaç ay içinde Filistin devletini tanıyabileceğini ifade etmiş, bu adımın söz konusu konferansta da gündeme gelebileceğine işaret etmişti.

Macron ayrıca 2024 yılı içinde yaptığı bir açıklamada, Filistin devletinin tanınmasının Fransa için "yasak bir konu olmadığını" vurgulamıştı.