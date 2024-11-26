Suudi Arabistan ve İran İlişkileri Güçleniyor

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Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Faysal el-İbrahim, İranlı mevkidaşı Abdunnasır Himmeti ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi ve İranlı Bakanlar 28. Dünya Yatırım Konferansı kapsamında (WIC) Riyad'da bir araya geldi.

İbrahim ve Himmeti, "iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip konuları" ele aldı.

Haberde, görüşmeye dair detaya yer verilmedi.

Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği (WAIPA) ve Invest Saudi platformunun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman himayesinde düzenlediği 28. Dünya Yatırım Konferansı (WIC) dün Riyad'da başlamıştı.

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyümeyi odağına alan konferansta 25, 26 ve 27 Kasım'da çok sayıda oturum yapılacağı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan ve İran, Çin'in ev sahipliğinde başkent Pekin'de 10 Mart 2023'te yapılan görüşmelerin ardından 2016'da kesintiye uğrayan diplomatik ilişkilerin yeniden başlatıldığını duyurmuştu.