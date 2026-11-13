Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye

Suudi Arabistan ve Kuveyt dışişleri bakanlıkları, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye ile dayanışma mesajı yayımladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu mürettebatının hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk hükümeti, halkı ve yaşamını yitirenlerin ailelerine "en içten taziye ve başsağlığı" dilekleri iletildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, askeri helikopterin görev sırasında düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerler için Türk hükümeti, halkı ve şehitlerin yakınlarına "en içten taziye ve başsağlığı" dileklerini sundu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türk hükümeti, halkı ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu kaydedilerek, herkes için güvenlik ve esenlik temennisinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki 4 askerin şehit olduğunu bildirmişti.