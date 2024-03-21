Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başta Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cidde'de bir araya geldi.

Bin Selman ile Blinken'in görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak işbirliği alanları gözden geçirildi.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler, askeri saldırıların durdurulması, güvenlik ve insani etkilerinin giderilmesine yönelik çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip gelişmeler ele alındı.