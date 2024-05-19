Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Gazze'deki ateşkes ve yardımları görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Gazze'deki ateşkes ve yardımları görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Gazze\'deki ateşkes ve yardımları görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularını görüştü. Görüşmede ayrıca ABD-Suudi Arabistan stratejik ilişkileri ve tamamlanmak üzere olan anlaşmalar da ele alındı.

19.05.2024 11:23
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de ateşkes ve yardımların ulaştırılması konusunu görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkeyi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği, bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

İkili ayrıca, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ile tamamlanmak üzere olan bazı stratejik anlaşmaları da değerlendirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, önceki günkü açıklamasında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın cumartesi günü Suudi Arabistan'ı, pazar günü de İsrail'i ziyaret edeceğini belirtmişti.

Bölgeye ziyaretinde Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını söyleyen Kirby, bu kapsamda Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Bin Selman ve İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini ifade etmişti.

Sullivan, 13 Mayıs'ta İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı kara saldırısına karşı olduğu yönündeki yaklaşımının altını çizmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Gazze'deki ateşkes ve yardımları görüştü - Son Dakika

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