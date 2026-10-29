Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Yemenli mevkidaşıyla Husi saldırılarını görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Bin Ferhan, Yemenli mevkidaşı Zube ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve Yemen'deki son gelişmelerin yanı sıra görüşmede İran tarafından desteklenen Husilerin sivillere ve sivil yerleşimlere yönelik saldırıları masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca Yemen hükümetinin görevlerini yerine getirmesine destek olunması ve hükümetin güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Bu çabaların Yemen'de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ve Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.