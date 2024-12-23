Suudi Heyet, Şam'da Heyet Tahrir Şam ile Görüştü

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ŞAM, 23 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'dan bir heyet, Suriye'nin başkenti Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi. Pazar günü gerçekleşen görüşmede Suudi Arabistan heyetine bir kraliyet danışmanı başkanlık etti.

Görüşmenin detaylarına ilişkin taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.

Suriye'nin yeni yetkilileri ile bölgesel ve uluslararası temsilciler arasında üst düzey temasların kurulduğu bir dönemde yapılan görüşme, bir önceki hükümetin 8 Aralık'ta düşmesinin ardından hassas bir siyasi geçiş sürecine giren Şam ile ilişkilerin daha kapsamlı bir biçimde gözden geçirildiğine işaret ediyor.

Öte yandan Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre aynı gün Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, 2024 yılındaki depremden etkilenenlere destek sağlayan bir projenin ikinci aşaması kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 551 aileye gıda kolileri ve hijyen kitleri dağıttı.