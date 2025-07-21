Süveyda'da Bedevi Aileler Yerlerinden Edildi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçlerin Suriye güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesini fırsat bilerek zorla yerlerinden ettiği Bedevi Arap aileleri, Süveyda'dan tahliye edildikten sonra yaptıkları açıklamalarda, büyük bir korku yaşadıklarını ve çok sayıda sivilin öldürüldüğünü anlattı.

Süveyda il merkezinde 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan ve büyüyen çatışmalarda, Suriye güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçler yüzlerce Bedevi Arap ailesini zorla yerinden etti.

Suriye güvenlik güçlerinin bölgeye geri dönmesi ve çatışmaların durmasının ardından, Hecri güçlerinin hem yerinden ettiği hem de alıkoyduğu yüzlerce aile Süveyda'dan tahliye edildi.

Esma Casem, Hasan Müheydi, Ebu Ahmet, Ebu Abdullah, El-Mehdi, Atala Anzi ve Selim Sabra isimli Süveydalılar, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Casem, "(Hecri güçleri) Mahalleyi boşaltmamız için iki saat süre verdi. Ama daha 15 dakika geçmeden, evlerimize saldırdılar. Çocuk, kadın, yaşlı demeden herkese ateş açtılar." ifadelerini kullandı.

Evin bahçesinden civardaki bir köye kaçmayı başardıklarını aktaran Casem, özellikle kızlarına zarar gelmesinden çok korktuğunu belirterek saldırganların "zalimce davrandığını" diye konuştu.

"Rehineler canlı kalkan olarak kullanıldı"

Süveyda ilinin Şehab beldesinden Hasan Müheydi, olaylar başladığında Hecri grubuna ait silahlı grupların köylere girerek silahsız sivilleri hedef aldığını dile getirdi.

Müheydi, birden fazla köye eş zamanlı saldırı düzenlendiğini aktararak, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların kaçışmaya başladığını söyledi.

"Kadınlara, çocuklara ve ailelere aşağılayıcı muamelede bulundular. Öldürdükleri insanların cesetlerini köy köy gezdirip övündüler." şeklinde konuşan Müheydi, çok sayıda evin yakılıp yıkıldığını ve talan edildiğini anlattı.

Müheydi, rehin alınan kişilerin ise "canlı kalkan" olarak kullanıldığını belirterek, "Çok büyük kayıplarımız var, bazı aileler yok oldu. Öldürülüp cesedi bulunamayan çok sayıda yakınımız var." bilgisini paylaştı.

"Bu toprak benim, bu ev benim"

Süveyda ilinin Şehba beldesinde yaşayan Ebu Ahmet de "Devlet geri çekildikten sonra, bizi canlı kalkan olarak kullanmaya başladılar." dedi.

Ebu Ahmet, çocuk ve kadınların rehin alınıp mescitlere kapatıldığını ve eziyet edildiğini söyledi.

Süveyda'da yıllarca komşu olarak birlikte yaşadığı insanlara seslenen Ebu Ahmet, onları bölgede istikrarsızlık oluşturmak isteyenlere karşı seslerini yükseltmeye davet etti.

Aynı şekilde Şehba Beldesinde yaşayan bir diğer sakin Ebu Abdullah, evlerinin ateş ve bombardıman altında kaldığını aktararak, evlerinden çıkmamaları halinde "çocuklarıyla birlikte öldürülmekle" tehdit edildiklerini ifade etti.

Her şeyini geride bıraktığını belirten Ebu Abdullah, "'Hazırlanın, buradan çıkacaksınız' dediler. Neden çıkayım? Kiracı mıyım ben? Bu toprak benim, bu ev benim! Burası benim yurdum, evim!" diye konuştu.

"Ya teslim olursunuz ya da öldürülürsünüz"

Şehbalı Araplardan Ebu Beşar El-Mehdi, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesiyle halkın büyük bir korkuya kapıldığını anlattı.

Mehdi, intikam eylemlerinden korktukları için bazı Dürzilerle görüştüklerini ancak bu kimselerin kendilerine kısa bir süre verip Süveyda'yı terk etmelerini istediklerini söyledi.

Bu sözlerden korkup yola düştüklerini anlatan Mehdi, ancak verilen süre bitmeden yanlarındaki insanlara ateş açıldığını ve bir kısmının orada öldüğünü dile getirdi.

Mehdi, kuşatmaya alındıklarını ve "Ya kendinizi teslim edersiniz ya da burada öldürülürsünüz" diyerek tehdit edildiklerini kaydetti.

"Bedevilerden biri evinden ayrılmaya çalışırken karısını evinin önünde öldürdüler." diyen Mehdi şunları anlattı:

"Eve girip eşyaları yağmalamak istiyorlardı. Ev sahibi kendini savunmak isteyince onu da içeride öldürdüler. Ne Allah'tan ne de evin mahremiyetten korkuyorlardı. 80 yaşında bir kadını da evinin önünde öldürdüler. Bunlar sadece komşularımızdan yaşananlar. Pek çok kişi kayboldu. Şu ana kadar hala akıbeti bilinmeyenler var. Ölü mü, sağ mı, esir mi bilmiyoruz. Örneğin Cehim ailesinden dört kişi; anne, baba ve iki çocukları tamamen yok oldu."

Mehdi, rehin tutuldukları yerde aşiret savaşçıları tarafından kurtarıldıklarını aktararak, çocukların korkudan sinir krizi geçirdiklerini belirtti.

Bir başka bölge sakini Atala Anzi de Suriye güvenlik güçlerinin bölgeden çekildiği ateşkesten sonra Hecri güçleri tarafından bir camiye götürülüp içeriye hapsedildiklerini söyledi.

Süveydalı kadın, "Biz camide dört beş gün kadar tutulduk. Gençlere, kadınlara, çocuklara, hepsine sürekli baskı yaptılar." dedi.

Anzi, kızının babasıyla birlikteyken keskin nişancı tarafından vurulduğunu ve 23 yaşındaki kızının olay yerinde öldüğünü, ateşkesten sonra ulaştıkları cenazeyi evine defnettiğini ifade etti.

Mezra köyünden Selim Sabra da tanıdıklarından birinin cesedinin arabayla Necran yoluna kadar yerde sürüklendiğini ve evlerinin yıkıldığını söyleyerek, "Evimi soydular ve harap ettiler. Katliam yaşadık. Geceleri uykuda basıldık, kaçmak zorunda kaldık. Vallahi gece bir kilometreden fazla yürüdük, nereye gittiğimizi bile bilmeden karanlıkta kaçtık." diye konuştu.

Sabra, olanlar için Hecri'ye bağlı güçleri suçladı.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesin ardından Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Suriye hükümetinin yardım konvoyunun Süveyda'ya girişi ise Hecri'ye bağlı gruplarca engellendi.

Süveyda merkezinde Hecri'ye bağlı güçlerce zorla yerinden edilen yüzlerce kişiden oluşan Bedevi aileler 21 Temmuz sabahı bölgeden tahliye edilmeye başladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.