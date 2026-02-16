Sydney'deki Terör Saldırısının Zanlısı Hakim Karşısında - Son Dakika
Sydney'deki Terör Saldırısının Zanlısı Hakim Karşısında

16.02.2026 11:48
Sydney'deki Bondi Plajı'ndaki saldırıda 15 kişinin ölümünden dolayı 59 suçlamayla yargılanan Naveed Akram, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Naveed Akram, kendisine yöneltilen cinayet ve terör suçlamaları kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Avusturya merkezli SBS News'in haberine göre, "terör eylemi düzenlemek" de dahil 59 ayrı suçlamayla hakkında dava açılan Akram, Sydney'deki Downing Centre Yerel Mahkemesi'ndeki duruşmaya cezaevinden sesli ve görüntülü bağlantı yoluyla katıldı.

Akram'ın duruşma sırasında kısa ifadeler kullandığı bildirilirken, sanığın avukatıyla görüşebilmesi için ek süre talep edildi.

Mahkemede, saldırıdan etkilenen mağdur ve tanıkların kimliklerinin korunmasına yönelik gizlilik kararının devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşmanın ise 8 Nisan'da yapılması bekleniyor.

Sanığın avukatı Ben Archbold, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, Akram'ınkine benzer suçlar işleyenlerin Goulburn'daki "süper maksimum güvenlikli hapishanede" tutulduğunu, müvekkilinin kaldığı hapishanenin ise "zorlu koşullara" sahip olduğunu belirtti.

Sanığa ilişkin herhangi bir "savunma niyeti" belirtmek için henüz çok erken olduğunu söyleyen Archbold, 8 Nisan'da yapılması planlanan bir sonraki duruşmada delil özetini görmeyi beklediğini, mahkeme sürecinin 2027'ye kadar uzayabileceğini dile getirdi.

Archbold, "Özet elimize geçtiğinde daha fazla şey söyleyeceğim." ifadesini kullandı.

Akram'a yöneltilen suçlamalar

Avustralya'nın NSW eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Naveed Akram hakkında, "terör eylemi düzenlemek" de dahil olmak üzere 59 ayrı suçlamayla dava açılmıştı.

Akram'a isnat edilen suçlamalar arasında 15 cinayet, "terör eylemi düzenleme" ve 40 cinayete teşebbüs suçu yer alıyor.

Yargıç Daniel Covington'ın başkanlık ettiği, çevrim içi düzenlenen önceki duruşmada, polis gözetimi altında hastanede tutulmaya devam eden Akram'ı avukatı temsil etmişti.

Duruşmada kefalet talebinde bulunulmamıştı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında kolu ve elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Hakim, Terör, Suç, Son Dakika

Sydney'deki Terör Saldırısının Zanlısı Hakim Karşısında
