Symphony X İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Symphony X İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

Symphony X İstanbul\'da Hayranlarıyla Buluştu

ABD'li progresif metal grubu Symphony X, Avrupa turnesinin ilk ayağında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez sahne alan grup, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren grup, progresif metal türüne öncülük eden isimler arasında yer alıyor.

02.09.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li progresif metal grubu Symphony X, Avrupa turnesinin ilk ayağında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez sahne alan topluluk, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde konser verdi.

Konserin açılışını deneysel metal türünde özgün eserler üreten Alkera yaptı.

Grup, Black Label Events organizasyonu, %100 Metal ve Razer'in katkılarıyla konser verdi.

Vokalist Russell Allen öncülüğünde konser veren grupta, gitarda Michael Romeo, bas gitarda Michael LePond, klavyede Michael Pinnella, davulda ise Jason Rullo yer aldı.

Symphony X, konserde "The Divine Wings of Tragedy", "V: The New Mythology Suite", "The Odyssey", "Paradise Lost" ve "Underworld" albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

New Jersey'de 1994'te gitarist Michael Romeo tarafından kurulan grup, Dream Theater ve Fates Warning gibi grupların yanı sıra progresif metal türüne öncülük eden isimler arasında yer aldı.

Kariyeri boyunca 9 stüdyo albümüne imza atan grup, sevilen şarkılarını iki ayrı albümde derleyerek, müzikseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA

Beşiktaş, istanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Symphony X İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Symphony X İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement