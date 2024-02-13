SYRIZA, İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını kınadı

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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), İsrail'in saldırıları sonucu Refah'ta yaşanan sivil kayıplara dikkati çekerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarında sadece birkaç saat içinde yaklaşık 100 Filistinli sivilin hayatını kaybettiğine işaret edilerek, "SYRIZA, İsrail'in sürekli devam eden bombardımanlarını kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleşmesinden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilerek kan ve şiddet döngüsüne neden olmasına hiçbir şekilde Hamas'ın kınanan eylemleri gerekçe gösterilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin halkına desteğini yineleyen SYRIZA'nın, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi, insani krizin sonlandırılması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması ile 1967 sınırları temelinde çözüm için müzakere sürecinin başlatılmasından yana olduğu belirtildi.