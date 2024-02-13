SYRIZA, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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SYRIZA, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

SYRIZA, İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını kınadı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaşanan sivil kayıplara dikkat çekerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. SYRIZA, Gazze'deki insani krizin sonlandırılması ve müzakere sürecinin başlatılması için ateşkes ilan edilmesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

13.02.2024 13:15
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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), İsrail'in saldırıları sonucu Refah'ta yaşanan sivil kayıplara dikkati çekerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarında sadece birkaç saat içinde yaklaşık 100 Filistinli sivilin hayatını kaybettiğine işaret edilerek, "SYRIZA, İsrail'in sürekli devam eden bombardımanlarını kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleşmesinden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilerek kan ve şiddet döngüsüne neden olmasına hiçbir şekilde Hamas'ın kınanan eylemleri gerekçe gösterilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin halkına desteğini yineleyen SYRIZA'nın, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi, insani krizin sonlandırılması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması ile 1967 sınırları temelinde çözüm için müzakere sürecinin başlatılmasından yana olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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