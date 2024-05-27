SYRIZA Lideri Stefanos Kaselakis, Filistin'e Destek İçin Ramallah'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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SYRIZA Lideri Stefanos Kaselakis, Filistin'e Destek İçin Ramallah'ı Ziyaret Etti

SYRIZA Lideri Stefanos Kaselakis, Filistin\'e Destek İçin Ramallah\'ı Ziyaret Etti

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Ramallah'a giderek Filistin halkına destek mesajı verdi. Kaselakis, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile görüşerek Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ateşkes sağlanması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurgulayan Kaselakis, uluslararası arenada Filistin meselesini gündeme taşıma sözü verdi ve Şeyh'i Atina'ya davet etti. Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını isteyen Kaselakis, Avrupa'nın Filistin'e net destek mesajı göndermesi gerektiğini belirtti.

27.05.2024 23:35
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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, Filistin halkına destek için Ramallah'ı ziyaret etti.

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaselakis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Ramallah'a giderek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Burada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile görüşen Kaselakis, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kaselakis, bir an evvel ateşkes sağlanması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

Filistin meselesini uluslararası arenaya taşıma sözü veren Kaselakis, bu çerçevede Şeyh'i de Atina'ya davet etti.

Kaselakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Filistin'e net destek mesajı göndermesi gerektiğinin altını çizerek, Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SYRIZA Lideri Stefanos Kaselakis, Filistin'e Destek İçin Ramallah'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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