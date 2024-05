Güncel

T-Bikers Türk Motor Kulübü, Kuzey Afrika Turu kapsamında Tunus'u ziyaret etti.

Hollanda'dan yola çıkan toplam 4 kişiden oluşan motor kulübü üyelerini, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk Büyükelçiliğinde misafir etti.

Motorculara ev sahipliği yapan Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hollanda'dan yola çıkarak buraya kadar gelen memleket sevdalısı, vatanını ve bayrağını seven ve her tarafta dalgalandıran kardeşlerimizi ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Bizim insanımız dünyanın her yerinde işçi, memur ya da tüccar olarak var, sizler de motosikletlerinizle dolaşarak Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bizim görevimiz, ülkemizi, yaptığımız işler ne olursa olsun en güzel şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

T-Bikers Türk Motor Kulübü üyesi Bülent Kocaoğlu ise, "Nisan ayı sonunda Hollanda'dan 4 motorcu arkadaş olarak yola çıktık. İspanya üzerinden Cezayir'in Oran kentine geçerek başladığımız Kuzey Afrika turu kapsamında Cezayir'de uzun bir gezi yaptıktan sonra Tunus'a ulaştık. Her gittiğimiz ülkede, Türkiye'yi temsil eden kurumlarla bir araya gelmek bizim için çok büyük bir onur. Tunus'tan sonra İtalya'ya geçeceğiz." dedi.

Kocaoğlu, hedeflerinin sadece ülkeleri ziyaret etmek değil aynı zamanda Türk bayrağını da tur boyunca dalgalandırmak olduğunu vurguladı.