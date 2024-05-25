T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Suriye\'deki deneyap atölyelerini ziyaret etti

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T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Suriye'nin kuzeyinde deneyap atölyelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, Gaziantep Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır beraberindeki heyetle deneyap atölyelerini ziyaret etti.

Hıdır, Bab ilçe merkezinde Mart 2022'de kurulan Elbuhteri Lisesi'ndeki deneyap atölyelerinde Suriyeli öğrencilerin yaptıkları projeleri inceledi.

Heyet, daha sonra Bab Yerel Meclisi ve Anadolu Kültür Merkezi'ne uğradı ve burada Suriyeli yetkililerce Hıdır'a öğrencilerin yaptıkları tablolar hediye edildi.

Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımız, Gaziantep Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirmiş olduğumuz deney teknoloji atölyelerindeyiz. Burayı 2022 yılı Mart ayında açmıştık burada hem ortaokul hem lise öğrencilerimiz, farklı teknoloji alanlarında derinlemesine eğitimler alıyorlar." dedi.

Suriye'de kız ve erkek çocuklarının deneyap atölyelerinde eğitim alarak projeler yaptıklarını belirten Hıdır, "Öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmaları ve projeleri birebir kendilerinden dinledik, Türkiye'de çok güzel bir ekosistem inşa ettik, ülkemizde özellikle teknoloji alanında çok önemli atılımlar meydana gelmekte hem savunma sanayi alanında hem sivil teknoloji alanlarında ileri düzeyde girişimler ve teknoloji ürünleri çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hıdır, T3 vakfı olarak bu çalışmalarımızın sadece Türkiye'de değil dost ve kardeş ülkelerde de yaymak niyetinde olduklarını dile getirerek, T3 Vakfı ve çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"İlk olarak Azerbaycan Bakü'de Teknofest düzenledik ve orada da bilim merkezimizi ve teknoloji atölyelerimizi açmıştık, ardından Suriye'de mart ayında Gaziantep Valiliğimizin de destekleriyle deney atölyelerimizi hayata geçirdik. Benzer şekilde Kıbrıs'ta yine Lefkoşa'da faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu anlamda akrabalık topluluklarımıza dost kardeş coğrafya ülkelerimizdeki gençlerimizin de teknoloji geliştirme süreçlerinde T3 Vakfı olarak mütevelli başkanımız Selçuk Bey'in liderliğinde destek olmaya gayret ediyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'deki benzer yükseliş teknoloji alanındaki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh bir ülke olması yolunda yaptığımız çalışmalar benzer şekilde dost ülkelerimizde de hayata geçsin."

Suriye'de de gençlerin ve çocukların teknoloji üretebilmelerini, bilimle mühendislikle çalışmalarına devam edebilmelerini istediklerini vurgulayan Hıdır, "Suriye'de Teknofest yarışmaları için projeler fikirler geliştiren gençlerimiz de var. Umuyoruz ki bu atölyeden de çok güzel faaliyetler çalışmalar çıkacak. Gençlerimiz kendi ülkelerinin tam bağımsız ve müreffeh bir ülke olması yolunda bilimsel faaliyetler ve çalışmalar yürüteceklerdir. Bizler de Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak onların her daim yanındayız destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Hıdır, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne destekleri ve katkıları için teşekkür etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Korkmaz da T3 Vakfının Suriye'de kendi memleketlerine faydalı olacak, buraları kalkındıracak, bilim adamları yetiştirecek deney atölyelerini kurmalarından ve yapılan projeleri yerinde ziyaret ederek manevi motivasyon vermelerinden dolayı, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.